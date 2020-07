Millie Bobby Brown sarà la protagonista di The Girls I've Been, l'adattamento cinematografico dell'omonimo libro che verrà diretto da Jason Bateman per Netflix.

Secondo Deadline, il lungometraggio di genere thriller, l'attrice di Stranger Things sarà anche coinvolta come produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione PCMA Productions. Jason Bateman, con il suo parner Michael Costigan, sarà produttore tramite la sua casa di produzione Aggregate Films Banner.

Al centro della storia c'è Nora che deve usare il suo potere di persuasione e impersonare altre persone per liberare se stessa e altre persone da una complicata situazione, trovandosi in ostaggio in una banca.

Vedremo presto Millie Bobby Brown nel film Netflix Enola Holmes, in cui interpreta la sorella teenager di Sherlock e Mycroft Holmes (qui i dettagli).