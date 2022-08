HBO rinnova House of the Dragon per una seconda stagione

A pochi giorni dall’ottimo debutto sugli schermi di tutto il mondo, la serie House of the Dragon ha ottenuto il via libera per una seconda stagione.

Ebbene si, se il buongiorno si vede dal mattino allora per la serie prequel/spin-off di Game of Thrones si tratta di un inizio spumeggiante. Ottimi ascolti su HBO (10 milioni di telespettatori solo negli Usa), critica appagata ed ora rinnovo per una seconda stagione. A parlare della decisione da poco confermata è stata questa sera Francesca Orsi, vice presidente di HBO, le cui parole entusiastiche hanno voluto sottolineare l’ottimo lavoro svolto per questa primissima stagione che, lo ricordiamo conterà 10 episodi, con un costo per episodio di circa 20 milioni di dollari.

HOUSE OF THE DRAGON

La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. NEL CAST Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey. SU HBO dal 21 agosto 2022, in Italia su Sky dal 22 agosto. La seconda stagione è stata confermata.

TRAMA: La serie sarò basata sul romanzo di George R. R. Martin Fuoco e sangue e ambientata 300 anni prima degli eventi della serie originale, House of the Dragon racconterà la storia di Casa Targaryen. Al centro della trama ci saranno cinque protagonisti: Re Viserys Targaryen, Alicent Hightower, la principessa Rhaenyra Targaryen, il principe Daemon Targaryen e Lord Corlys Velaryon.