L’annunciata serie spin-off di The Walking Dead incentrata sui personaggi Negan e Maggie ha ufficialmente cambiato titolo.

Inizialmente intitolata Isle of the Dead, la futura serie è stata rinominata da AMC “The Walking Dead: Dead City“, l’annuncio nella giornata odierna. La sinossi della serie è stata già anticipata qualche tempo addietro, e recita:

“La serie Dead City, e vedrà Negan e Maggie viaggiare attraverso la Manhattan post-apocalittica. Distaccata dal resto del mondo, la celebre isola sarà mostrata in rovina e piena di walker, con i cittadini ancora vivi che l’hanno resa un posto anarchino, tra pericolo, bellezza e terrore.”

Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks, ha affermato (via Bloody Disgusting):

“Questo è un grande giorno per l’universo in espansione che stiamo costruendo attorno a The Walking Dead. (Dead Isle) Non solo aggiunge un’altra avvincente serie a questa collezione, ed estende la nostra narrazione attorno a due personaggi indimenticabili che i fan hanno imparato ad amare, odiare o odiare e poi amare in Maggie e Negan, brillantemente interpretati da Lauren e Jeffrey. Essa ci consente anche di esplorare un angolo di questo universo situato sull’isola di Manhattan, con uno skyline iconico che assume un significato molto diverso se visto attraverso l’obiettivo di un’apocalisse di zombi.

L’incarico di showrunner è stato affidato a Eli Jorné, mentre nel team della produzione saranno coinvolti anche Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, ovviamente impegnati anche come protagonisti del cast. La messa in onda su AMC è prevista non prima del 2023.