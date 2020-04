HBO conferma Westworld per una quarta stagione

L'emittente HBO ha rinnovato la serie tv Westworld per una quarta stagione, la conferma è arrivata a pochi episodi dal termine della terza.

Westworld è partito su HBO lo scorso 15 marzo, e chiuderà i battenti con la terza stagione il prossimo 3 maggio. La tempistica per l'annuncio del rinnovo è praticamente perfetta, perchè figlia di una programmazione molto legata agli ascolti fatti registrare dallo show... sempre molto alti.

Non è ancora il momento di parlare di avvio della produzione perchè, oltre all'emergenza Coronavirus, c'è da considerare i soliti tempi lunghi tra una stagione e l'altra. Non resta che godersi il finale di stagione di Westworld 3.

WESTWORLD

PRODUZIONE : La serie prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy e J.J. Abrams è ambientata in un enorme parco dei divertimenti popolato da robot.

: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins. La terza stagione ha ottenuto la presenza nel cast di Aaron Paul, Lena Waithe, Vincent Cassel. TRAMA : La nuova stagione sarà incentrata su quello che è stato definito il “New World”, e sarà una “oscura odissea sull’ascesa della coscienza artificiale e la nascita di una nuova forma di vita sulla Terra”. Dolores e alcuni dei suoi simili sono finalmente fuggiti da Westworld e si sono ritrovati nel mondo reale, dove umani e robot convivono in un modo decisamente diverso.

