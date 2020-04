La Famiglia Willoughby, recensione del film d'animazione Netflix

La Famiglia Willoughby, il nuovo film d’animazione distribuito da Netflix diretto da Kris Pearn, Rob Lodermeier e Cory Evans. Questa è la recensione.

Il film d'animazione è basato sul libro per bambini "The Willoughby", scritto da Lois Lowry e pubblicato nel 2008. La storia ha come protagonisti i quattro figli della famiglia Willoughby che, convinti di vivere meglio senza i loro genitori egoisti, architettano un piano astuto per mandarli in una vacanza pericolosa, con l'obiettivo di mostrare loro cosa significhi davvero essere una famiglia. Ma non sempre le cose vanno come uno vuole...

COMMENTO. La narrazione si basa su qualcosa di originale, con sequenze e battute capaci di attirare l'attenzione già dalle prime scene. Il merito è di una sceneggiatura ben articolata e funzionale.

Finita la "presentazione dei personaggi", il film incalza con un ritmo impressionante, facendo leva su una serie di colpi di scena, e lo sfruttamento delle potenzialità dei vari personaggi costruiti ad hoc dai filmmakers. Irriverente, comico e a tratti paradossale, questo lungometraggio si avvale di un'animazione eccellente, valorizzata dagli splendidi colori utilizzati per scenografie e personaggi, i quali rendono la visione una vera e propria delizia.

La Famiglia Willoughby è un film d'animazione diverso da tutti gli altri, ben riuscito e adatto a tutta la famiglia, e soprattutto non scade mai nel banale o nell'ovvietà. Il film è disponibile su Netflix a partire dal 22 aprile.

⭐⭐⭐⭐