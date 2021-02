Hawkeye: nuovi scatti dal set con Hailee Steinfeld

La rete è tornata a regalare nuovi scatti dal set di Hawkeye, la prossima serie Marvel Studios attesa per fine 2021 su Disney+.

Così come per il nostro ultimo aggiornamento dalla serie, la protagonista dei nuovi scatti è Kate Bishop, iconico personaggio interpretato per l’occasione da Hailee Steinfeld. Trovate un tweet di riferimento qui di seguito, mentre per il resto delle foto potete seguire qui il link di Just Jared.

Hailee Stenfeld films an action-packed scene on set of #Hawkeye in Atlanta! https://t.co/gOOG4XtyeF — JustJared.com (@JustJared) February 22, 2021

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon.

TRAMA: La serie trae ispirazione dalla recente run di Matt Fraction e David Aja, in cui Clint Barton/Occhio di Falco viene affiancato dalla giovane Avenger Kate Bishop sua apprendista e futura ‘erede’.

La serie approderà su Disney+ a partire dall’autunno del 2021.