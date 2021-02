Hailee Steinfeld scotta una freccia in una foto dal set di Hawkeye

Una nuova foto con protagonista Hailee Steinfeld dal set di Hawkeye è apparsa questa mattina in rete.

L’immagine proveniente dal set della nuova serie Disney+ mostra la giovanissima attrice nei panni iconici di Kate Bishop, mentre con aria preoccupata scocca una delle sue frecce letali.

Ricordiamo che le riprese di Hawkeye sono attualmente in corso, mentre la messa in onda potrebbe arrivare a fine 2021, ovviamente su Disney+. Ecco qui di seguito la foto in questione:

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon.

TRAMA: La serie trae ispirazione dalla recente run di Matt Fraction e David Aja, in cui Clint Barton/Occhio di Falco viene affiancato dalla giovane Avenger Kate Bishop sua apprendista e futura ‘erede’.

La serie approderà su Disney+ a partire dall’autunno del 2021.