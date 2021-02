Rebecca Hall entra nel cast di Peter Pan e Wendy

Rebecca Hall è entrata a far parte del cast in costruzione di Peter Pan e Wendy, il nuovo adattamento in live-action del classico dell’animazione Disney.

Tra poco sul grande schermo (e su HBO Max) con Godzilla vs Kong, l’attrice Rebecca Hall ha ottenuto il ruolo della signora Darling nel nuovo film diretto da David Lowery, e destinato lo ricordiamo direttamente alla piattaforma digitale Disney+.

L’inizio delle riprese di Peter Pan e Wendy al momento non ha una data ufficiale, ma secondo il calendario della Director’s Guild of Canada pare che il primo ciak sia stato fissato per l’8 marzo 2021 da Vancouver, per concludersi poi quattro mesi dopo, ovvero il 30 giugno.

PETER PAN E WENDY

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Lowery, e scritto da Toby Halbrooks. La produzione avverrà in Canada. CAST: Alexander Molon, Ever Anderson, Jim Gaffigan, Jude Law, Rebecca Hall.

Prossimamente su Disney+.