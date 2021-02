La seconda stagione di Demon Slayer nel 2021: ecco il trailer

L’anime Demon Slayer sta conquistando la passione dei tanti appassionati di genere, e non solo giapponesi. Ma la domanda che tutti si pongono è la seguente: quando sarà distribuita la seconda stagione?

Durante un evento dedicato all’animazione giapponese ieri si è parlato della distribuzione della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer, con un occhio lanciato alla diffusione del primo trailer. Lo trovate qui di seguito:

La seconda stagione sarà diffusa in Giappone nel corso del 2021, e sarà ambientato dopo i fatti raccontati nel film animato (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train) che raccoglieva l’arco narrativo del treno Mugen. A tal proposito, è giusto dire che il film d’animazione dedicato al manga Demon Slayer nel 2020 è diventato il quinto film che più ha incassato in assoluto nel Box Office Worldwide (318 milioni di dollari), distruggendo tra l’altro record su record in Giappone.

La prima stagione dell’anime è attualmente distribuito attraverso varie piattaforme digitali quali Amazon Prime Video e Netflix.

Demon Slayer (il manga) è stato pubblicato dal febbraio 2016 al maggio 2020 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha; in Italia è proposto da Star Comics, ottenendo anche nel nostro Paese un successo degno di nota.

Il protagonista è il giovane Tanjiro, un venditore di carbone che per lavoro si reca una città dove è costretto a trascorrere la notte, a causa di una voce secondo la quale un demone si aggira sulle montagne limitrofe. Quando il ragazzo fa ritorno dalla sua famiglia, però, si troverà di fronte a una orribile tragedia…

Il manga di Koyoharo Gotouge che si è concluso lo scorso maggio in Giappone dopo quattro anni di serializzazione; ha ottenuto un successo incredibile in patria, anche grazie all’adattamento televisivo trasmesso l’anno scorso e poi ha avuto anche un film.

Ecco anche un artwork promozionale: