Hawkeye: i poster dei villain del terzo episodio Echo e Kazi

Nella settimana che ospiterà il quarto episodio di Hawkeye, Disney+ ha voluto omaggiare i due villain che hanno caratterizzato l’episodio scorso, intitolato per l’occasione “Echo“.

I poster in questione mostrano i volti di Maya Lopez/Echo (Alaqua Cox) e del suo partner Kazi (Fra Free). Come noto, notizia oramai certa da mesi, Echo ha ottenuto il via libera per una futura serie tv spin-off, firmata da Etan Cohen ed Emily Cohen. Ricordiamo che la messa in onda del quarto episodio di Hawkeye è atteso per questo mercoledì.

Echo è l’eroina il cui vero nome è Maya Lopez. I suoi poteri comprendono la capacità di copiare perfettamente i movimenti di un’altra persona o il suo stile di combattimento, rendendola una nemica davvero temibile in battaglia. Nei fumetti Marvel “Echo” si ritrova coinvolta spesso nelle avventure di Daredevil, Moon Knight e degli Avengers. Nei fumetti aveva inoltre il titolo di Ronin, prima di passarlo a Clint Barton.

Ricordiamo che la recensione della serie avverrà SOLO dopo la trasmissione dell’ultimo episodio.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021 con i primi due episodi.

TRAMA: In questa New York natalizia, Clint Barton, anche conosciuto come Occhio di Falco, passa il testimone (in questo caso l’arco) a una nuova generazione. Più precisamente a Kate Bishop, una giovane guerriera che ha passato anni per cercare di somigliare al suo eroe.