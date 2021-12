Netflix ha finalmente svelato il teaser trailer di The Texas Chainsaw Massacre (da noi Non aprite quella porta), film atteso per il 2022 con alla regia David Blue Garcia.

Prodotto da Fede Alvarez (La Casa), il nuovo capitolo della celebre saga horror con protagonista Leatherface sarà distribuito attraverso il catalogo Netflix a partire dal 18 febbraio 2022. Trovate il teaser trailer in fondo alla pagina. Nei mesi scorsi il regista/produttore Fede Alvarez ci ha tenuto a confermare che il nuovo Non Aprite Quella Porta sarà un sequel diretto dell’originale diretto da Tobe Hooper:

“È un sequel diretto, ed è lo stesso personaggio. Il vecchio Leatherface. […] Tutto è girato in modo classico, con stile da vecchia scuola. Molto vicino all’approccio usato con La casa, senza effetti visivi e facendo tutto davanti alla macchina da presa“

Il nuovo film vedrà la presenza nel cast di Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore e Moe Dunford, con la regia affidata al direttore della fotografia David Blue Garcia, subentrato per divergenze creative, e dopo neppure una settimana di riprese, ai fratelli Andy e Ryan Tohill.

Non Aprite Quella Porta (in originale The Texas Chainsaw Massacre) è stato diretto da Tobe Hooper nel 1974. Il film ebbe un enorme successo contribuendo a creare, oltre che un franchise di successo, anche un’icona immortale come Leatherface (da noi Faccia di Cuoio).