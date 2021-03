Marvel svilupperà una serie spin-off di Hawkeye dedicata a Echo

Marvel Studios ha avviato lo sviluppo di una serie che farà da spin-off di Hawkeye, e che sarà dedicata a Echo, personaggio affidato all’attrice Alaqua Cox.

A confermare la notizia è stato questa sera un articolo di Variety, in cui si specifica che la Marvel Studios ha ingaggiato Etan Cohen ed Emily Cohen per scrivere la sceneggiatura, ma anche per fungere come produttori esecutivi. Il personaggio, come già anticipato, farà il suo esordio nell’universo Marvel all’interno di Hawkeye, la serie attualmente in via di produzione, e destinata a Disney+.

Echo è l’eroina il cui vero nome è Maya Lopez. I suoi poteri comprendono la capacità di copiare perfettamente i movimenti di un’altra persona o il suo stile di combattimento, rendendola una nemica davvero temibile in battaglia. Nei fumetti Marvel “Echo” si ritrova coinvolta spesso nelle avventure di Daredevil, Moon Knight e degli Avengers. Nei fumetti aveva inoltre il titolo di Ronin, prima di passarlo a Clint Barton.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon.

TRAMA: La serie trae ispirazione dalla recente run di Matt Fraction e David Aja, in cui Clint Barton/Occhio di Falco viene affiancato dalla giovane Avenger Kate Bishop sua apprendista e futura ‘erede’.

La serie approderà su Disney+ a partire dall’autunno del 2021.