DC Films: Emerald Fennell scriverà la sceneggiatura del cinecomic su Zatanna

L’universo cinematografico DC continua ad espandersi, tra i prossimi film in via di sviuppo, infatti, ce ne sarà uno dedicato alla mitica Zatanna.

La notizia è rimbalzata in rete poche ore fa, ma è stato il solito Variety a darne conferma. Il film sarà sceneggiato da Emerald Fennell, recentemente nominata agli Oscar 2021 (e fresca vincitrice dei WGA Awards) per la sceneggiatura di Una donna promettente. Warner Bros e DC Films collaboreranno con la Bad Robot di J.J. Abrams, quest’ultima da tempo intenzionata a portare Zatanna al cinema.

L’approdo di Zatanna al cinema era stato menzionato nel corso del 2018, ma in quell’occasione si è trattato di un film collettivo dedicato alla più celebre Justice League Dark, tra l’altro poi messo in standby dalla stessa Bad Robot. A prescindere da questo film in produzione, per Zatanna non sarà comunque la prima volta sullo schermo: è comparsa in Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited, Smallville e Young Justice, oltre a essere tra i protagonisti del film d’animazione Justice League Dark. La sua presenza era prevista. infine, nel film sulla Justice League Dark di Guillermo del Toro poi cancellato.

Zatanna Zatara è una maga supereroina dell’Universo DC. È un membro di vecchia data della Justice League. Creata dallo scrittore Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson. La supereroina è apparsa per la prima volta su Hawkman vol. 1 n. 4 (ottobre-novembre 1964). Il suo cognome viene menzionato di rado; solitamente viene chiamata semplicemente Zatanna, mentre gli altri supereroi spesso la chiamano Zee o Z.