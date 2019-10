Nelle ultime settimane si è alzato un vero e proprio polverone mediatico intorno alla figura privata di Jeremy Renner, attore noto per il ruolo di Occhio di Falco nell'MCU.

L'attore è stato accusato dalla ex-moglie Sonni Pacheco di aver avuto una condotta morale in famiglia molto violenta. Tra le accuse lanciate ai danni dell'attore, abuso di droghe, violenza domestica e tentato omicidio in presenza della bambina.

Ovviamente la difesa di Jeremy Renner non si è fatta attendere, ed il comunicato ufficiale dei suoi avvocati rimanda al mittente le accuse, specificando che l'obiettivo della Pacheco sarebbe quello di vincere la battaglia legale per l'affidamento della figlia Ava.

La questione è destinata a fare il proprio decorso in tribunale, ma nel contempo i fan Marvel - o meglio una parte di questi - hanno deciso di scendere in campo chiedendo ai Marvel Studios di sostituire Jeremy Renner nei futuri progetti legati a Occhio di Falco. A tal proposito, ricordiamo che in via di sviluppo c'è già una serie originale (Hawkeye) destinata al servizio di streaming Disney+.

Le riprese della serie tv sono al momento lontane, ciononostante pare che i Marvel Studios - almeno per il momento - non vogliano sostituire Renner, e magari potrebbe essere attendere nuovi sviluppi in merito alla faccenda.

Voi cosa ne pensate?

Hawkeye

La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige.

Nel cast Jeremy Renner.

La serie tv approderà su Disney+ a partire dall’autunno del 2021.