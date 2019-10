Lo sviluppo di Sonic - Il Film ha subito un ritardo a causa del cambio look del suo protagonista voluto dai produttori a seguito delle proteste dei fan. Ora, a distanza di qualche mese, possiamo ammirare i cambiamenti.

Il poster apparso in rete non è stato rilasciato da Sony in via ufficiale, ciononostante può rendere possibile la familiarizzazione col "nuovo" Sonic the Hedgehog. Dall'immagine si può apprezzare il ritorno alle origini, con un look molto più vicino a quello tanto amato dai fan nella celebre saga videoludica. Ovviamente aspettiamo il lancio del nuovo trailer per avere un quadro completo sul restyling produttivo.

Sonic - Il Film

Sonic – Il Film è diretto da Jeff Flower. In cabina di produzione spiccano i nomi di Neal H. Moritz per Original Film, lo stesso Fowler per Blur Studio e Tim Miller (Deadpool). Nel cast James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey. La voce originale di Sonic sarà quella di Ben Schwartz.

La saga videoludica Sonic the Hedgehog è stata lanciata da SEGA nel lontanto 1991. Essa si concentra su Sonic ed i suoi amici, i quali sfruttano la loro velocità per recuperare oggetti, cercando nello stesso tempo di sgominare i piani del malvagio dottor Eggman Robotnik. Nella loro lunga storia in console Sonic e company sono riusciti a vendere oltre 350 milioni di copie in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020.