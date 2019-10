L'attore Jared Padalecki - star della serie tv Supernatural - è stato arrestato in Texas a seguito di una rissa in un bar.

La notizia è stata riportata alla luce dal solito TMZ, il quale sembrerebbe confermare che l'arresto sia arrivato a seguito di una denuncia per ubriachezza e violenza ai danni di alcuni presenti nel bar. Ma andiamo con ordine.

Secondo la fonte, Jared avrebbe avviato una rissa all'interno del Stereotype, un locale di Austin, in Texas, di cui dovrebbe essere anche investitore. Durante la colluttazione - come detto iniziata dall'attore in avanzato stato di ubriachezza - Jared avrebbe aggredito un barman, e successivamente ferito il direttore del locale, intento quest'ultimo a fare da paciere. La fonte rivela, inoltre, che nell'essere preso in custodia dalle forze dell'ordine, Jared avrebbe lanciato dalla sua tasca un'ingente quantità di denaro con l'intento di colpire gli stessi poliziotti impegnati nell'arresto.

Questa ricostruzione è stata riportata in rete da TMZ, raccolta a sua volta attraverso le dichiarazioni alcuni testimoni oculari, e pertanto soggette a smentite. Ciò che sembrerebbe invece essere confermata al momento è la cifra della cauzione fissata per il rilascio di Jared Padalecki, ovvero 15 mila dollari.