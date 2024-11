Havoc | Un nuovo sguardo a Tom Hardy da Empire

La rivista Empire Magazine ha diffuso in rete una nuova foto esclusiva da Havoc, action movie con protagonista Tom Hardy.

Reduce dalla terza avventura al cinema col celebre simbionte della Marvel (Venom: The Last Dance), l’attore Tom Hardy si appresta ad offrire al pubblico – con Havoc – una prova assolutamente “muscolare”, e capace di offrire agli appassionati di genere un film da considerare iconico. A parlare del film, con Empire, è stato il suo regista Gareth Evans (The Raid).

Ecco cos’ha detto riguardo la gestione delle riprese aggiuntive (Havoc ha vissuto più volte lo spettro del rinvio della sua uscita al cinema):

Ha avuto un profondo effetto sul film [riferito alle riprese aggiuntive]. Mi ha permesso di semplificarlo meglio e di renderlo ciò che era sempre stato destinato a essere, ovvero un thriller d’azione bruciante e frenetico con cenni al cinema di Hong Kong che ho visto da bambino.

Evans ha poi fatto una promessa agli appassionati su ciò possono aspettarsi dal suo film:

Quando si tratta di un film chiamato HAVOC , con me e Tom Hardy, manteniamo alto il livello di azione. Quello è l’obiettivo principale. Ma con Tom, quello che si ottiene è anche una performance centrale intensamente muscolosa e un personaggio davvero ben sviluppato. C’è molto da fare sotto il cofano.

Havoc | Note di Produzione

Il film è stato scritto, diretto e prodotto da Gareth Evans (The Raid) attraverso la sua One More One Productions. Tom Hardy sarà protagonista, ma anche produttore in compagnia di Ed Talfan di Severn Screen e Aram Tertzakian di XYZ Films. Il cast conta anche la presenza di Forest Whitaker. Il film sarà distribuito nel 2025 su Netflix.

La trama di Havoc ruoterà intorno ad un detective ferito che, dopo un affare di droga andato storto, deve farsi strada in un mondo criminale per salvare il figlio di un politico, mentre svela una profonda rete di corruzione e cospirazione che intrappola tutta la sua città.

