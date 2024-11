Tron: Ares | Nuova foto da Empire Magazine

Tron: Ares sarà il terzo atteso capitolo della saga avviata da Disney nel lontano 1982. Ma che film sarà questo nuovo capitolo?

All’interno dell’ultimo numero di Empire Magazine, oltre ad una nuova immagine esclusiva, è stata inserita una breve dichiarazione del regista “Joachim Rønning” che verte sia sull’impatto emotivo che il film offrirà al pubblico, che su quello che sarà il nuovo stile “sonoro” offerto da” Nine Inch Nails (ricordiamo che Tron: Legacy hanno contato sulle sonorità dei Daft Punk).

Sul cambio dello stile musicale in Tron: Ares, il regista si espresso così:

Con i Nine Inch Nails che creano la musica, questa puntata sarà un po’ più grintosa, un po’ più industriale. Per me è stato importante mettere a confronto “La Rete” e il mondo reale. In questo senso, i Nine Inch Nails si prestano perfettamente a questo nuovo mondo di Tron che stiamo creando.