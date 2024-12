HBO potrebbe aver trovato in Paapa Essiedu il giusto nome per un ruolo di spicco nella serie tv ispirata al celebre maghetto Harry Potter.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, l’emittente avrebbe offerto il ruolo del professor Severus proprio all’eclettico attore britannico. Nel dare questa notizia, la fonte ha però specificato che il ruolo è stato offerto all’attore, ma che non è dato sapere se successivamente siano partite le trattative per chiudere l’accordo.

In aggiunta alla notizia, THR ha riferito di aver contattato HBO in merito al casting di Paapa Essiedu e di aver ottenuto questa risposta a riguardo: “Sappiamo che una serie di così alto profilo attirerà molte voci e speculazioni. Mentre procediamo nella pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo gli accordi.”

A tal proposito, va detto che HBO ad oggi non ha neppure confermato l’ingaggio di Mark Rylance (la nostra notizia), e questo nonostante molte fonti riferiscano da tempo che il premio Oscar sia oramai a bordo del progetto Harry Potter come il preside Silente.

Tornando al ruolo del celebre professor Severus: il famoso maestro di pozioni di Hogwarts, malvagiamente intelligente e casualmente crudele, che si presenta come l’antagonista principale della storia nella prima stagione dello show, nei film targati Warner Bros. è stato interpretato dall’indimenticato Alan Rickman.

Harry Potter | Note di Produzione

La serie tv vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

