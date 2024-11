Il casting legato all’attesa serie tv incentrata sulle avventure di Harry Potter inizia ad entrare nella sua fase più interessante, ed i primi nomi fioccano dalla rete come neve.

Secondo un articolo proveniente da Variety, infatti, il primo nome di rilievo sarebbe quello di Mark Rylance, ed il suo a lui accostato sarebbe quello di Albus Silente. A tal proposito, la fonte ha riferito che tra Warner Bros Television e l’attore non si sarebbero trattative in atto, ma soltanto primi contatti. Rylance ha vinto un premio Oscar per il film “Il Ponte delle Spie“, ed è noto per il suo carisma recitativo, pertanto un ruolo iconico come quello di Silente sarebbe più che azzeccato per la sua carriera.

Ricordiamo che il personaggio di Albus Silente nella serie di film è stato interpretato inizialmente da Richard Harris, successivamente è stato affidato a Michael Gambon dopo la sua scomparsa. Mark Rylance sarà il nuovo Silente? Non resta che attendere nuovi dettagli a riguardo.

Riguardo i ruoli centrali di Harry, Ron e Hermione non circolano al momento novità.

Harry Potter | Note di Produzione

La serie tv vedrà Francesca Gardiner come showrunner, mentre Mark Mylod si occuperà della regia di alcuni episodi. Lo show ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

