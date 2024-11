Blade | Cancellato da Marvel? La risposta di Kevin Feige

La rimozione di Blade dal listino uscite di Marvel Studios ha scosso molti dei fan dell’MCU, ma a quanto pare c’è chi continua a puntare forte sul celebre “Diurno”.

In occasione dell’evento mondiale D23 Brasil, infatti, al CEO di Marvel Studios “Kevin Feige” è stato chiesto del Blade di Mahershala Ali e della possibilità che questi un giorno possa realmente approdare al cinema. Ebbene, Feige si è tenuto dal fornire aggiornamenti, ma allo stesso modo ha voluto rassicurare tutti sul fatto che il personaggio approderà “sicuramente” nell’MCU. Ecco le sue parole raccolte su Empire:

Siamo impegnati con Blade. Amiamo il personaggio. Amiamo l’interpretazione di Mahershala. E state tranquilli: ogni volta che cambiamo direzione con un progetto, o stiamo ancora cercando di capire come si adatta al nostro programma, lo facciamo sapere al pubblico. Siete tutti aggiornati su cosa sta succedendo. Ma posso dirvi che il personaggio arriverà davvero nell’MCU.

Le sue dichiarazioni non confermano ufficialmente l’arrivo del personaggio al cinema in tempi brevi, ma di certo non possono che offrire un ottimismo rinnovato per un progetto che da oramai anni sembra lottare con una sorta di forza oscura che ne limita le possibilità.

A noi non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Blade | I Problemi Produttivi

Il film dedicato al celebre vampiro di casa Marvel Comics sin dal suo annuncio (2019) ha attraverso una serie di problematiche relative al suo sviluppo. Bassam Tariq è stato, infatti, il primo regista ad essere collegato a Blade, il suo addio ha poi spinto lo studios ad ingaggiare Yann Demange, ma anche in questo caso l’epilogo è stato lo stesso. La produzione ha inoltre dovuto dire addio a due membri del cast, ossia Aaron Pierre e Delroy Lindo.

Questi problemi, unitamente all’assenza di nuovi sviluppi a livello sceneggiativo, hanno portato lo studios a rinviare più volte l’uscita del film al cinema, fino alla cancellazione dal listino odierna. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito..

Blade al momento non ha un regista, mentre in cabina di sceneggiatura si sono alternati Michael Starrbury, Nic Pizzolatto e Michael Green, quest’ultimo impegnato nel rimaneggiamento della stessa. Al momento l’ultima stesura è nelle mani di Eric Pearson. Le riprese avrebbero dovuto partire nel corso del 2024. Il cast al momento vede confermati i soli Mahershala Ali e Mia Goth.

