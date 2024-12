Wicked | Il film premiato dalla National Board of Review

L’adattamento del celebre musical Wicked ha ricevuto un importante riconoscimento dalla National Board of Review.

Da molti considerato un successo di pubblico e critica, la prima parte del fantasy/musical Wicked è stato insignito del riconoscimento Miglior Film dell’Anno dalla National Board of Review, la storica associazione formata da appassionati di cinema, registi, professionisti, accademici e studenti.

“Wicked rappresenta la pura magia che i film possono portare al pubblico“, ha affermato la presidentessa della NBR Annie Schulhof in una dichiarazione. “Ogni dettaglio è splendidamente realizzato e progettato, gli attori sono tutti eccezionali e la musica è ineguagliabile: insieme si aggiunge a un’esperienza coinvolgente come nessun’altra. La NBR è orgogliosa di onorare il regista Jon M. Chu e la sua straordinaria visione cinematografica.!

Wicked | La Nostra Recensione

Lo scorso anno l’associazione ha premiato con lo stesso riconoscimento il film di Martin Scorsese dal titolo Killers of the Flower Moon.

National Board of Review | Gli altri premi

Miglior film: Wicked

Miglior regista: Jon M. Chu, Wicked

Miglior attore: Daniel Craig, Queer

Miglior attrice: Nicole Kidman, Babygirl

Miglior attore non protagonista: Kieran Culkin, A Real Pain

Miglior attrice non protagonista: Elle Fanning, A Complete Unknown

Miglior cast: Conclave

Performance rivelazione: Mikey Madison, Anora

Miglior esordio alla regia: India Donaldson, Good One

Miglior sceneggiatura originale: Mike Leigh, Hard Truths

Miglior sceneggiatura non originale: Clint Bentley e Greg Kwedar, Sing Sing

NBR Spotlight Award: Collaborazione creativa di Cynthia Erivo e Ariana Grande

NBR Freedom of Expression Award: No Other Land

Miglior film d’animazione: Flow

Miglior film internazionale: The Seed of the Sacred Fig

Miglior documentario: Sugarcane

Miglior risultato eccezionale nella fotografia: Jarin Blaschke, Nosferatu

Miglior risultato eccezionale negli stunt artistici: Furiosa: A Mad Max Saga

Top Films (in ordine alfabetico):

Anora

Babygirl

A Complete Unknown

Conclave

Furiosa: A Mad Max Saga

Gladiator II

Juror #2

Queer

A Real Pain

Sing Sing

I 5 migliori film internazionali (in ordine alfabetico):

Tutto ciò che immaginiamo come luce

La ragazza con l’ago

Sono ancora qui

Santosh

Lingua universale

I 5 migliori documentari (in ordine alfabetico):

Black Box Diaries

Dahomey

Guardami negli occhi

Super/Man: la storia di Christopher Reeve

Will & Harper

I 10 migliori film indipendenti (in ordine alfabetico):

Uccello

Un uomo diverso

Dìdi

Ghostlight

Buono Uno

Dure verità

Le sue tre figlie

Amano le bugie Sanguinare

il mio vecchio culo

Thelma

