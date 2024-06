Harry Potter: scelti regista e showrunner della serie HBO

Il processo di sviluppo della serie ispirata ai romanzi di Harry Potter inizia ad offrire i primi fondamentali aggiornamenti.

Il the Hollywood Reporter ha riferito quest’oggi che HBO ha messo sotto contratto Francesca Gardiner e Mark Mylod, rispettivamente per il ruolo di showrunner e regista di alcuni episodi. Come noto, i due filmmakers hanno ottenuto un Emmy per il lavoro svolto per la serie di successo “Succession“, sempre di HBO.

In particolare la Gardiner si è fatta apprezzare per il ruolo di sceneggiatrice e produttrice di serie note come His Dark Materials per HBO, Killing Eve per BBC America e The Rook per Starz. Mylod, invece, ha invece diretto episodi di Game of Thrones e della seconda stagione di The Last of Us per HBO, ma anche film quali The Menu.

Tornando alla serie su Harry Potter, va ricordato che ha ottenuto il via libera ufficiale lo scorso febbraio come serie originale Max, dettaglio cambiato solo di recente visto che il marchio sotto cui sarà realizzata è HBO Original Series. Inoltre, sul casting per i ruoli interpretati al cinema da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint sarà annunciato in seguito.

Sulla natura del progetto, tempo fa David Zaslav (CEO di Warner Bros. Dicovery) ha dichiarato:

“Non siamo stati timidi nel descrivere il nostro entusiasmo per Harry Potter. L’ultimo film è stato girato più di una dozzina di anni fa. Qualche settimana fa sono stato a Londra con Casey [Bloys, il CEO di HBO] e Channing [Dungey, il presidente di Warner Bros Television] e abbiamo trascorso un po’ di tempo con JK [J.K Rowling] e il suo team. Entrambe le parti sono entusiaste di rilanciare questo franchise. Le nostre conversazioni sono state fantastiche e non potremmo essere più entusiasti del futuro”.

Gardiner e Mylod saranno i produttori esecutivi della serie insieme a J. K. Rowling e ai suoi partner televisivi e cinematografici di Bronté Neil Blair e Ruth Kenley-Letts, e David Heyman, che ha prodotto il franchise cinematografico. Warner Bros. Television e Bronté Film and TV produrranno la serie.

Correlati