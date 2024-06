Le riprese di Fantastic Four sono sempre più vicine, ma d’altro canto i fan sono ansiosi di capire come si collocherà il film rispetto alla timeline ufficiale dell’MCU.

Ad offrire una sostanziale risposta è stato in questi giorni il CEO di Marvel Studios “Kevin Feige” attraverso podcast ufficiale dello studios (via ScreenWeek). In particolare il CEO ha confermato che le ambientazioni di Fantastic Four saranno quelle di una New York degli anni ’60, ma non della timeline ufficiale dell’MCU:

“Sì decisamente [ambientazione anni sessanta], ma non è ambientato nella timeline principale del MCU. Nel poster che è uscito con Johnny Storm che vola su una città disegnando il simbolo dei Fantastici 4 si vede nell’angolo paesaggio urbano. Molte persone hanno intelligentemente notato che quel paesaggio non somiglia alla New York che conosciamo, come a quella che esisteva negli anni ’60”

Feige ha inoltre confermato che l’inizio delle riprese sono fissate per fine luglio, e che il regista Matt Shackman si è già trasferito a Londra (location principale del film) in vista del primo ciak.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer.

Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson (Galactus), Natasha Lyonne.

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 25 luglio 2025.

