Godzilla vs Kong è il re del Box Office Usa nel lungo weekend pasquale

Il Box Office Usa è tornato a registrare numeri importanti, e nel farlo ha decretato il suo nuovo re del lungo weekend pasquale: Godzilla vs Kong.

Spinto dalla voglia di normalità degli americani, nonchè da una distribuzione piùttosta corposa rispetto ai weekend precedenti, Godzilla vs Kong ha incassato nel weekend 32.2 milioni di dollari conquistando il botteghino a stelle e strisce con un incasso che possiamo considerare da record. Nessun film dall’inizio dell’emergenza Covid-19 nel Box Office Usa ha incassato quanto l’ultimo capitolo del MonsterVerse.

Aspettando gli incassi definitivi della domenica di Pasqua, Godzilla vs Kong sembra poter viaggiare verso un weekend lungo, fino a Pasquetta quindi, da 48.5 milioni di dollari… se non di più. In casa WarnerMedia i festeggiamenti sono d’obbligo, e questo a prescindere dai risultati provenienti dalla distribuzione avvenuta su HBO Max (questi dovrebbero arrivare nel corso della settimana prossima). La scelta di dare vita ad una distribuzione ibrida (Cinema e HBO Max) a questo punto sembra poter dare ragione alla WarnerMedia, ma ovviamente si dovranno attendere i risultati di altri film come Matrix 4 o Mortal Kombat per poter avere risposte più significative.

Volendo chiudere il cerchio in questa celebrazione di Godzilla vs Kong, va considerato che le sale aperte nel Nord America (il 93% dagli Usa ed il 24% dal Canada) hanno potuto occupare solo il 25% dei posti a disposizione, e soltanto da domani (5 aprile) potranno arrivare al 50%. Chapeau!!!

Un ultimo cenno va dato agli incassi internazionale che, a quanto riporta SuperHeroHype, potrebbero aver raggiunto con i dati di oggi circa 285 milioni di dollari, quindi ad un passo dai 300 milioni in due weekend.

GODZILLA VS KONG

PRODUZIONE: La fucina di scrittori impegnata nello sviluppo della sceneggiatura è formata da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi e Godzilla), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), T.S. Nowlin (Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense 8). La regia è stata affidata a Adam Wingard. Le musiche sono state affidate a Junkie XL. CAST: Julian Dennison, Van Marten, Ziyi Zhang, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Danai Gurira, Kyle Chandler, Demiàn Bichir, Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Lance Reddick.

TRAMA: In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Nelle sale Usa e su HBO Max dal 31 marzo 2021.