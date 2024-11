Godzilla Minus One | In arrivo un nuovo film della saga

Buone notizie per i fan dei mostri della Toho: dopo Godzilla Minus One è in arrivo un nuovo film dedicato al leggendario lucertolone.

Il successo commerciale di Godzilla Minus One è oramai sotto gli occhi di tutti, ed era pertanto scontato che la Toho mettesse al più presto un nuovo film in cantiere. L’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso un breve annuncio video – via social – da parte del regista Takashi Yamazaki.

“Ciao a tutti, ho delle notizie meravigliose”, dice il regista. “Dirigerò il nuovo film di Godzilla. Restate sintonizzati.”

Production of a new Godzilla film by writer, director, and VFX supervisor Takashi Yamazaki @nostoro has been greenlit. pic.twitter.com/uQmNo60e47 — GODZILLA.OFFICIAL (@Godzilla_Toho) November 1, 2024

Secondo il report del the Hollywood Reporter, il regista Takashi Yamazaki sarà nuovamente impegnato nel triplo ruolo di sceneggiatore, regista e supervisore degli effetti speciali. A tal proposito, va ricordato che Godzilla Minus One ha guadagnato il premio Oscar per gli Effetti Speciali. Non è ancora chiaro se il nuovo film porterà in sala una storia inedite o successiva a quella di “Minus One“. Il nuovo film sarà il capitolo numero 38 della saga cinematografica più longeva della storia, con il primo film approdato in sala nel 1954.

Godzilla Minus One | Il film

Il film è stato scritto e diretto da Takashi Yamazaki e prodotto da Robot Communications e Toho Studios ed è il 37° film del franchise Godzilla, il 33° film prodotto da Toho. In questo nuovo film il Re dei Mostri è visto come una minaccia nucleare pronta a devastare l’isola nipponica con la sua immensa forza distruttiva. Godzilla Minus One è stato distribuito nelle sale giapponesi il 3 novembre, giorno che viene celebrato come il Godzilla Day.

TRAMA: Nel Giappone del dopoguerra sorge un nuovo terrore; Godzilla. Riusciranno le persone devastate a sopravvivere… figuriamoci a reagire?

Correlati