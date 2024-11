Game of Thrones | Warner Bros sta sviluppando un film

La famosa epopea televisiva Game of Thrones potrebbe finalmente approdare al cinema, questo emerge dalle ultime notizie apparse in rete.

Dopo il successo della serie tv originale, seguito poi dalla serie prequel House of the Dragon, il franchise ispirato ai romanzi di George R.R. Martin sembrerebbe ora puntare alle sale cinematografiche. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la Warner Bros starebbe segretamente sviluppando un film che possa dare ancor più lustro alle avventure dei protagonisti di Westeros.

La fonte al momento ha aggiunto che il progetto Game of Thrones sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo, e che nessun regista o sceneggiatore sarebbe stato ingaggiato. Seguiranno pertanto nuovi aggiornamenti.

Nel 2019 gli showrunner David Benioff e Dan Weiss avevano paventato l’idea di tramutare l’ultima stagione di Game of Thrones in una trilogia cinematografica, ma i cambiamenti di strategia in casa HBO non lo hanno reso possibile. Lo stesso George R.R. Martin aveva espresso enorme entusiasmo per il passaggio da televisione a cinema.

Da allora è stata realizzata la serie prequel House of the Dragon che si chiuderà con la quarta stagione, ed è in via di sviluppo un’altra serie prequel dal titolo “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“. Altre idee sarebbero in fase di valutazione al momento.

