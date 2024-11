Gundam | Il film live-action ha trovato il suo regista

Legendary Pictures ha finalmente svelato il nome del regista che si occuperà di portare al cinema una versione live-action dell’anime Gundam.

Da tempo in fase di produzione attiva, l’adattamento live-action del celebre anime è stato affidato a Jim Mickle, lo showrunner della serie di successo Sweet Tooth. La conferma è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline. Il filmmaker si occuperà di scrivere la sceneggiatura e dirigere. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi del 2025.

L’adattamento dell’anime Gundam è in fase di produzione oramai da tanti anni sotto il marchio Legendary Pictures. In principio Netflix avrebbe dovuto partecipare alla produzione, con Jordan Vogt-Roberts designato come regista (qui uno dei concept art realizzati dal regista), ma è evidente che lo streamer ed il regista non sono più coinvolti nel progetto.

Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Gundam | In breve

[via Wikipedia] Mobile Suit Gundam è una serie televisiva anime del 1979, realizzata da Yoshiyuki Tomino e dallo staff creativo della Sunrise sotto lo pseudonimo collettivo di Hajime Yatate. Diretta dallo stesso Tomino e composta di 43 episodi, fu trasmessa per la prima volta in Giappone dal 7 aprile 1979 al 26 gennaio 1980. Capostipite del media franchise Gundam, la serie appartiene alla linea temporale dell’Universal Century (UC). L’innovativo character design è opera di Yoshikazu Yasuhiko, il mecha design originale è di Kunio Ōkawara, mentre autore delle musiche è Takeo Watanabe.

