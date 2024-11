Lily James e Pierce Brosnan saranno i protagonisti dell’annunciato reboot di Cliffhanger, thriller d’azione del 1993 con Sylvester Stallone.

Deadline quest’oggi ha confermato il casting della James e del veterano Pierce Brosnan, rivelando tra l’altro i ruoli dei due attori, ma anche quella che sarà la trama della nuova versione diretta da Jaume Collet-Serra.

Brosnan interpreterà l’esperto alpinista Ray Cooper, che gestisce uno chalet di lusso sulle Dolomiti con la figlia Sydney. Durante un viaggio di fine settimana con il figlio di un miliardario, vengono presi di mira da una banda di rapitori. La figlia di Ray, Naomi (Lily James), ancora tormentata da un incidente di arrampicata del passato, assiste all’attacco e scappa. Per salvare la sua famiglia, deve affrontare le sue paure e lottare per la sopravvivenza.

“Il processo di ripresa di Cliffhanger è stato esaltante. Adoro calarmi nei panni di qualcuno e imparare dalla comunità degli scalatori. Jaume è una forza. Abbiamo un cast e una troupe senza paura, che sono stati ineguagliabili nella loro passione e dedizione“, ha dichiarato la James.

Il nuovo film nasce da una produzione firmata da Rocket Science in collaborazione con Thank You Pictures e Supernix. La sceneggiatura è invece basata su un racconto di Ana Lily Amirpour. Lars Sylvest della Thank You Pictures, Joe Neurauter della Supernix e Thorsten Schumacher della Rocket Science saranno i produttori, insieme a Neal Moritz e Toby Jaffe. Nel cast ci sarà spazio anche per Nell Tiger Free, il beniamino del festival Franz Rogowski, Shubham Saraf, Assaad Bouab, Suzy Bemba e Bruno Gouery.

Cliffhanger | Breve sul Film originale

[via Wikipedia] Il film è stato diretto da Renny Harlin nel 1993. Nel cast spiccava il volto di un allora lanciatissimo Sylvester Stallone. Al Box Office il film ha incassato la bellezza di 255 milioni di dollari su di un budget di appena 70. Cliffhanger è stato candidato a ben 3 Oscar: Miglior Sonoro, Miglior Montaggio Sonoro e Migliori Effetti Speciali. La pellicola è stata inoltre adattata al mondo dei videogames, entrambi prodotti da Sony, ma nessuno capace di raccogliere lo stesso interesse.

