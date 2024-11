Star Wars | Il nuovo trailer della serie tv Skeleton Crew

L’universo Star Wars è pronto per espandersi ulteriormente attraverso la nuova serie tv Skeleton Crew.

Con i primi due episodi in arrivo su Disney+ a partire dal 3 dicembre, la nuova serie tv Skeleton Crew si è mostrata nuovamente quest’oggi con un nuovo entusiasmante trailer. Le nuove immagini offrono un nuovo sguardo alla incredibile avventura condotta da un gruppo di ragazzini in giro per l’universo, con un Jude Law – qui in forma smagliante – a guidarli.

Il precedente trailer era stato mostrato in occasione dell’annuale D23, lo trovate a questo nostro indirizzo.

Skeleton Crew | Note di Produzione

La serie è stata creata da Jon Watts. Tra i registi impegnati lo stesso Watts, David Lowery, Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. In cabina produttiva Dave Filoni, Christopher Ford e Jon Favreau. NEL CAST Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Kerry Condon e Robert Timothy Smith. La messa in onda su Disney+ è attesa per il 3 dicembre 2024 con i primi due episodi. La prima stagione conterà 8 episodi.

Trama: La serie tv seguirà le avventure di quattro bambini e della scoperta sconvolgente sul loro pianeta natale che li porta a perdersi in un viaggio misterioso in una galassia pericolosa e sconosciuta.

