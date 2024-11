Lanterns | Anche Garret Dillahunt nel cast della serie tv DC

L’attore Garret Dillahunt si è aggiunto al cast in costruzione di Lanterns, la serie tv incentrata sui fumetti DC Comics.

Non si ferma il casting legato ad uno dei primissimi progetti del nuovo DC Universe creato da James Gunn e Peter Safran. Nella giornata odierna, infatti, Deadline ha riferito che Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead) si è aggiunto al cast in un ruolo da considerare abbastanza centrale. Nella nota si evince che Dillahunt in Lanterns darà volto ad un cosiddetto cowboy moderno di nome William Macon, un uomo ipocrita e complottista che maschera la sua spietata ambizione dietro una facciata affascinante e calcolatrice.

Quello di Dillahunt è solo l’ultimo di una serie di nomi aggiunti al cast nell’ultimo periodo, a tal proposito vi ricordiamo che Kelly Macdonald di recente ha ottenuto un ruolo ricorrente nella serie tv (trovate il nostro aggiornamento a questo indirizzo).

Lanterns e le note di produzione

Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell’Eisner Award Tom King. Il trio è co-autore e produttore esecutivo della serie, con Mundy come showrunner. Kyle Chandler avrà il ruolo di Hal Jordan, Aaron Pierre quello di John Stewart. Nel cast anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt.

L’annuncio della serie Lanterns è arrivato nel gennaio del 2023, quando i co-CEO di DC Studios “James Gunn e Peter Safran” hanno illustrato al pubblico l’intera prima fase del loro DC Universe, noto lo ricordiamo come “Chapter 1: God and Monsters” (qui trovate la notizia nel dettaglio). Le riprese della serie tv dovrebbero partire da gennaio del prossimo anno.

Lanterns viene descritta come una serie con un’atmosfera grintosa, in stile True Detective, in quanto si concentra su Jordan che fa da mentore con riluttanza ad una giovane Lanterna, John Stewart, che nella storia editoriale della DC è stato uno dei primi supereroi neri della compagnia. La storia vede i due personaggi indagare su un omicidio terrestre con implicazioni più ampie.

