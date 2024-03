Godzilla e Kong: premi ed iniziative da UCI Cinemas

Il lancio nelle sale di Godzilla e Kong: Il nuovo impero si avvicina, e UCI Cinemas si appresta ad offrire ai fan tante iniziative.

Il nuovo capitolo della saga nota come MonsterVerse è oramai prossimo ad esordire nelle sale italiane offrendo ai tanti appassionati una nuova spettacolare avventura cinematografica con i Kaiju più amati di sempre. Per l’occasione, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha preparato una serie di iniziative per promuovere il film, ma anche per premiare i fan.

Qui di seguito vi proponiamo il comunicato stampa con tutte le informazioni a riguardo.

Godzilla e Kong: Il nuovo impero arriva nelle sale UCI Cinemas

Milano, 15 marzo 2024 – In occasione dell’arrivo in sala, il 28 marzo, di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero, il nuovo capitolo del Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures, UCI Cinemas lancia una serie di iniziative speciali legate al film distribuito da Warner Bros. Pictures.

Acquistando tramite il sito www.ucicinemas.it o l’app del Circuito un biglietto per assistere alle proiezioni in programma dal 28 marzo al 31 marzo gli spettatori riceveranno in omaggio la calamita brandizzata con la locandina del film. Inoltre, acquistando un biglietto online per le proiezioni previste dal 28 marzo al 7 aprile e registrandolo sul sito godzillaekong.ucicinemas.it si parteciperà all’estrazione di un kit composto dai Funko Pop! di Godzilla, il celebre kaiju che ha debuttato sul grande schermo nel 1954 con l’omonimo film, Kong, il re di Skull Island, e Suko, il giovane alleato di Kong che fa la sua prima comparsa in questo nuovo lungometraggio.

E per i fan del Monsterverse che assisteranno alla proiezione nelle sale IMAX di UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Porta di Roma il Circuito ha pensato a un regalo speciale: l’esclusivo artwork IMAX. Un’occasione unica per apprezzare al meglio gli scenari mozzafiato del film e portare a casa un ricordo dell’esperienza.

Il film porta sul grande schermo una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. Godzilla e Kong – Il nuovo Impero approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità. Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.