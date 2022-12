Gil Kenan dirigerà il sequel di Ghostbusters: Legacy

Posted on

La Sony ha sfruttato il suo panel al CinemaCon di Las Vegas per annunciare l’arrivo al cinema di Venom 3 e Ghostbusters 4. Nonostante la loro futura realizzazione fosse prativamente scontata, i sequel dei due fortunati franchise hanno dovuto attendere un evento come il CinemaCon per ottenere finalmente il via libera. Durante l’annuncio non sono