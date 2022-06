Sony Pictures ha ufficializzato la data di uscita del sequel “al momento senza titolo” di Ghostbusters: Legacy, film uscito a fine 2021.

Annunciato durante l’ultima edizione del Ghostbusters Day, il film che farà da sequel a Ghostbusters: Legacy (Ghostbusters: Afterlife in originale) ha ottenuto una data di uscita per il 20 dicembre 2023 (via Bloody Disgusting). Manca ancora un titolo ufficiale, ma l’impressione è che la storyline dovrebbe essere incentrata sulla famiglia Spengler, e prendere spunto dalla sequenza post-credits di Legacy.

Ricordiamo che la Sony ha anche annunciato l’arrivo di una nuovissima serie animata e di un film in live animation.

GHOSTBUSTERS: LEGACY

PRODUZIONE: Il film è stato prodotto dalla Ghost Corps. Jason Reitman ha diretto ed è stato co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. CAST: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O’Connor, Logan Kim. INCASSO: 197.36 milioni di dollari.

TRAMA: Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.