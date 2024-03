Ghostbusters: Minaccia Glaciale è il nuovo capitolo dell’avvincente saga creata negli anni ottanta da Ivan Reitman, ed approderà nelle nostre sale dall’11 aprile.

Nel giorno in cui sono partite le prevendite dei ticket negli USA (qui il film uscirà il 22 marzo), la Sony ha rilasciato un final trailer ricco di sequenze inedite, con il focus maggiormente indirizzato verso Garraka, la terribile divinità contro cui dovranno scontrarsi le due squadre di Acchiappafantasmi. In Ghostbusters: Minacce Glaciale, infatti, Garraka ha il potere di congelare letteralmente le sue vittime dalla paura, ma anche quello di controllare tutti gli altri fantasmi. Insomma, proprio una brutta gatta da pelare!

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il film.

Il film è stato diretto da Gil Kenan, con Jason Reitman impegnato in cabina di produzione. Nel cast torneranno Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd, con Ernie Hudson, Bill Murray e Dan Aykroyd di ritorno nei loro iconici ruoli. Tra i nuovi membri del cast ci sarà spazio per Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster, e Emily Alyn Lind.

TRAMA: In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale sarà al cinema dall’11 aprile 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.