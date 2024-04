George Lucas riceverà la Palma d’Oro alla carriera a Cannes 77

Il regista, sceneggiatore, e produttore George Lucas riceverà la Palma d’Oro alla carriera nel corso della cerimonia di chiusura della prossima edizione del Festival di Cannes (14 – 25 maggio 2024).

Il Festival di Cannes ha deciso di rendere omaggio a una delle figure più grandi del cinema contemporaneo, un artista dalla carriera straordinaria, che unisce grande spettacolo e innovazione, mitologia e modernità, cinefilia e tecnologia.

“Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Sono rimasto sorpreso ed euforico quando il mio film, THIX-1138 è stato selezionato per essere proiettato in un nuovo programma per registi esordienti chiamato Quinzaine des Réalisateurs. Da allora, sono tornato al festival in molte occasioni in vari ruoli come scrittore, regista e produttore.

Sono davvero onorato di questo speciale riconoscimento che per me significa moltissimo” così George Lucas ha dichiarato in una nota.

George Lucas: un’incredibile carriera

Solo menzionando George Lucas, il suo nome per chiunque è sinonimo di opere eccezionali come la saga di Star Wars e Indiana Jones.

Il debutto di George Lucas è stato segnato dalla stretta collaborazione con Francis Ford Coppola che nel 1971 ha prodotto la sua opera prima, THX 1138, adattamento da uno dei suoi cortometraggi sperimentali realizzati alla University of Southern California, e presentato al Festival di Cannes.

Sin dal suo primo lungometraggio George Lucas ha messo in scena i temi che gli sono più cari: la fantascienza per denunciare una società di sorveglianza, l’uso dell’amore per combattere il destino e il conformismo e il ribaltamento dei valori morali per sfidare il ruolo del bene e del male.

Con America Graffiti, inno alla gioventù americana, George Lucas regala il primo grande successo ad Harrison Ford, a cui regalerà il ruolo della vita con Indiana Jones. Il grande successo di America Graffiti gli permette di imbarcarsi nell’ambiziosa saga visionaria, Star Wars, un lavoro che ha reinventato i codici dei generi cinematografici a Hollywood.

Star Wars è mitologia, uno studio che ha affascinato George Lucas fin dai tempi dell’università, nella costruzione di personaggi e trame, e nell’ampiezza della sua portata culturale. Così come Tolkien ha immaginato un universo con la sua geografia e le sue popolazioni, così Lucas ha immaginato specifiche lingue, valori morali e veicoli di ogni popolazione presente nell’universo di Guerre Stellari. Questa sua eccezionale ambizione che, inizialmente aveva spaventato i produttori della 20th Century Fox, è stato la ricetta per un successo senza precedenti: il film ha conquistato il pubblico americano, diventando un fenomeno socio culturale mondiale che, continua ancora oggi.

Nell’arco della sua carriera, Lucas ha conquistato un impero hollywoodiano attraverso i nove episodi della saga, quattro dei quali ha diretto lui stesso. Con la sua società Lucasfilm e le sue numerosi filiali, acquisite da The Walt Disney Company nel 2012, George Lucas ha toccato tutto.

La sua instancabile passione per la tecnologia lo ha reso uno dei pionieri del settore degli effetti visivi: ha fondato la Industrial Light & Magic e ha contribuito a sviluppare nuove tecnologie visive, inclusa la telecamera assistita da computer. Nel campo del suono, ha contribuito all’evoluzione dello stereo attraverso la sua azienda THX. Ha anche fondato il famoso studio d’animazione Pixar.

Inoltre, George Lucas è un produttore di successo: oltre alle tre trilogie di Star Wars, ha lavorato allo sviluppo di altri film iconici come Kagemusha di Akira Kurosawa e la saga Indiana Jones creata da lui.

La Palma d’Oro alla carriera a George Lucas gli sarà consegnata sul palco del Grand Théâtre Lumière durante la cerimonia di chiusura, sabato 25 maggio, in diretta sul canale francese France2.

Correlati