Cannes 77: The Second Act aprirà il Festival

The Second Act, il nuovo film di Quentin Dupieux, sarà il film d’apertura dell’edizione numero 77 del Festival di Cannes.

A pochi giorni dalla presentazione della line-up ufficiale, la direzione di Cannes 77 questa mattina ha fatto sapere che The Second Act sarà il film che aprirà la kermesse francese il prossimo 14 maggio. Ricordiamo che la conferenza stampa di presentazione del Festival di Cannes avverrà l’11 aprile. Al momento l’altro unico film certo di partecipare al Festival è Furiosa: A Mad Max Saga, trovate qui il nostro articolo.

The Second Act è stato diretto da Quentin Dupieux, ed avrà un cast composto da Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphael Quenard. La distribuzione del film in Francia è fissata, tra l’altro, lo stesso giorno della presentazione.

Cannes 77 si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. La regista Greta Gerwig (Barbie) è stata insignita come Presidente della Giuria del Concorso Ufficiale.

