Gary Dauberman dirigerà il film Salem's Lot, dal romanzo di Stephen King

Il produttore James Wan ha finalmente trovato il regista che si occuperà del suo Salem's Lot, adattamento cinematografico del noto romanzo di Stephen King.

Annunciato solo qualche mese fa, il nuovo horror prodotto da James Wan ha trovato il suo regista. Gary Dauberman, oltre a scrivere la sceneggiatura, si occupera anche della regia, mostrando una volta ancora il suo grande talento registico, e la passione per il genere horror.

L'esordio alla regia di Dauberman è arrivato con Annabelle 3, ma in carriera ha scritto sceneggiature per successi horror quali Annabelle, Annabelle: Creation, IT (entrambi i capitoli) e The Nun.

Come noto, il romanzo di Stephen King è stato pubblicato nel 1975, e racconta del ritorno a casa di uno scrittore dopo anni lontano dalla sua Gerusalemme. Giunto a destinazione, però, scopre che tutti coloro che conosceva sono oramai vampiri. Il romanzo è stato già adattato sul grande schermo da Tobe Hooper nel 1979, mentre in tv nel 2004 con una mini-serie.