Robin Hood nei piani della Disney per un live-action

Il classico dell'animazione Robin Hood è finito nei piani della Disney per un riadattamento in live-action.

Così come molti altri classici Disney (Cenerentola, Biancaneve, La Bella e la Bestia e altri), anche Robin Hood è pronto ad ottenere la sua versione live-action, ma questa volta per il mercato dell'intrattenimento casalingo, ovvero con indirizzo Disney+. A confermarlo un aggiornamento di Heat Vision

Secondo l'autorevole fonte, infatti, la Disney avrebbe messo sotto contratto Carlos López Estrada per la regia, e Justin Springer nel team di produzione. Queste al momento le uniche informazioni note sui filmmakers impagnati nel progetto.

Per quanto riguarda il modus operandi Disney, invece, la fonte spiega che il nuovo Robin Hood non sarà il classico riadattamento in live-action, ma una sorta di rivisitazione del classico anni '70 con l'aggiunta di un massiccio CG, ed uno stile artistico, ma realistico. Ovviamente non mancheranno i momenti musicali, e questo perchè nei piani della Disney ci sarebbe un musical.

Robin Hood è stato realizzato dalla Disney nel lontano 1973, per la regia di Wolfgang Reitherman. La storia era ovviamente incentrata sulle gesta di Robin Hood, ma questa volta con sembianze da volpe.