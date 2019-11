La serie tv Game of Thrones è terminata solo qualche mese, nel frattempo sono state annunciate nuove serie spin-off da HBO, ciononostante un misterioso tweet ieri ha fatto impazzire i fan.

Il tweet in questione è stato lanciato su Twitter in serata è recita la classica frase con per anni ha accompagnato il susseguirsi delle stagioni della serie originale Game of Trones, vale a dire "Winter is Coming".

In molti in rete hanno provato a "tradurre" tale messaggio, ma di certo l'account avrà da spiegarne il significato nelle prossime settimane. Che siano novità da House of the Dragons (la serie spin-off incentrata sui Targaryen), o su altri spin-off ancora non annunciati, i fan della saga televisiva romanzesca creata da George R.R. Martin rimangono in attesa spasmotica.

House of the Dragons

La nuova serie tv sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen, ed avrà come showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. La prima stagione conterà su 10 episodi, tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis.

Ecco il misterioso tweet: