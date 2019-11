Il prossimo capitolo della saga legata al mitico Thor sarà uno degli eventi principali della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La domanda è quindi lecita: Quando inizieranno le riprese di Thor: Love and Thunder?

A parlare dell'inizio della produzione di Thor: Love and Thunder è stato in questi giorni il protagonista Chris Hemsworth. Presente al panel Marvel del Comic Con di Tokyo, l'attore si è tenuto da rivelare dettagli sulla trama del film, finendo però per svelare che l'inizio delle produzione è attesa per metà del prossimo anno (2020).

La rivelazione di Hemsworth fa il palio quella del regista Taika Waititi, il quale ha confermato che la prima bozza di sceneggiatura è stata terminata.

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi. Nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum.

Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.

Il film arriverà nelle sale dal 5 novembre 2021.