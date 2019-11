The Space Cinema è pronto ad accogliere l'uscita del film Midway con una grande sorpresa per i propri clienti.

In occasione dell'uscita al cinema dell'ultimo film diretto da Roland Emmerich (il 27 novembre), il circuito cinematografico The Space Cinema ha lanciato il concorso a premi denominato Scopri l’Aviazione Navale della Marina Militare.

Coloro che acquisteranno il biglietto per vedere Midway nei multisala The Space potranno partecipare all'estrazione di un viaggio per due persone in quel di Taranto, e più precisamente nella Stazione Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie.

Per maggiori informazioni, ecco il comunicato ufficiale The Space Cinema.

CONCORSO MIDWAY: NEL CUORE DELL’AVIAZIONE CON THE SPACE CINEMA E EAGLE PICTURES

Roma, 25 novembre 2019 – Esce il 27 novembre nelle sale italiane il film che racconta una delle battaglie più significative e spettacolari della storia: lo scontro aereo tra l’esercito USA e le forze giapponesi nel mezzo del Pacifico, un momento che cambiò le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Midway è il nuovo film del maestro degli effetti speciali e degli scenari apocalittici (uno su tutti: Indipendence Day) Roland Emmerich, ed è stato definito come la più lunga battaglia aerea mai vista al cinema.

In occasione dell’uscita italiana del film, già campione d’incassi in USA, The Space Cinema e Eagle Pictures lanciano il concorso Scopri l’Aviazione Navale della Marina Militare, che mette in palio un tour esclusivo per due persone nella Stazione Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie (TA), con visita alle linee di volo e al simulatore, alla presenza di piloti ed equipaggi della Marina Militare. Il tour proseguirà nella base della Marina Militare di Taranto con una visita in porto, dentro una nave, dove sarà possibile conoscere i sistemi tecnologici della Marina e vivere un’esperienza a contatto con una imbarcazione di prima linea.

Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata al concorso (https://concorso.midway.thespacecinema.it/).

Al seguente link o sull’applicazione mobile ufficiale di The Space Cinema è possibile acquistare il biglietto Midway e partecipare al concorso.

Midway

Roland Emmerich (Independence Day) ha diretto e prodotto il film con la sua Centropolis Entertainment. Con lui anche Harald Kloser (Independence Day: Rigenerazione) e Mark Gordon (Salvate il soldato Ryan). La sceneggiatura è stata firmata da Wes Tooke.

La Battaglia delle Midway avvenne nel 1942, durò diversi giorni durante i quali la marina Statunitense inflisse un duro colpo alla flotta giapponese che la stava attaccando. Il regista John Ford documentò l’evento con un film di propaganda di 18 minuti.

Del cast fanno parte Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Darren Criss, Keean Johnson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson.

Il film arriverà nelle sale americane l’8 novembre 2019. Dal 27 novembre in Italia.