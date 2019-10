HBO ha ordinato la produzione della serie tv prequel di Game of Thrones intitolata House of the Dragon.

Dopo la clamorosa cancellazione di Bloodmoon (qui i dettagli), e nonostante le riprese dell'episodio pilota siano già state completate in estate, l'emittente ha scelto di ordinare una nuova serie tv ambientata nell'universo Game of Thrones. Il nuovo show si intitolerà House of the Dragon, e porterà sul piccolo schermo le origini della Famiglia Targaryen, ben 300 anni prima della celebre lotta per il Trono di Spade.

La serie prequel sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen, ed avrà come showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. La prima stagione conterà su 10 episodi, tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis.

Ecco le parole di Casey Bloys, presidente della programmazione di HBO:

"L'universo de Il Trono di Spade è ricco di storie. Non vediamo l'ora di esplorare le origini dei Targaryen e di Westeros insieme a Miguel, Ryan e George".

Sky e WarnerMedia hanno raggiunto, inoltre, un accordo per portare in Italia - in esclusiva - la serie nel nostro paese.