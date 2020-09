Gabriel Garko fa coming out in diretta tv

L’attore Gabriel Garko, in occasione di una sua visita alla trasmissione Grande Fratello Vip, ha fatto coming out in diretta tv.

“Mi sono guardato dentro e ho voluto prendere per mano il bambino che era in me e ho capito che non era felice e dovevo fare qualcosa per lui” – dice l’attore – “ho sempre negato la felicità a quel bambino ma ad un certo punto ho detto basta e volevo farlo ridere, quindi anche tu prendi la tua bambina e falla ridere, abbiamo vissuto una favola, una bellissima favola, ma tu eri felice di vivere quella favola finta? Abbi coraggio, come faccio io ora, tutti lo chiamano il segreto di Pulcinella, ebbene si, il famoso segreto di Pulcinella di Garbiel Garko è vero”

La scelta di comunicare al mondo il suo attuale “status” era stata intuita già dal primo pomeriggio, quando lo stesso attore ha pubblicato sui social una foto dove preparava ai propri followers ad un annuncio:

Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità.

Da parte nostra possiamo solo fare un grande applauso al coraggio profuso da Gabriel Garko, con l’augurio di vivere la sua vita liberamente come tutti dovrebbero fare.