Samuel L. Jackson sarà ancora Nick Fury in una nuova serie Marvel

L’iconico Samuel L. Jackson sarà nuovamente Nick Fury per una nuova serie Marvel Studios da poco annunciata.

A confermare la notizia è stato il solito Variety, le cui fonti non hanno però confermato l’identità della serie in questione. Il progetto, annunciato proprio nella giornata odierna, sarà destinato su Disney+, prodotto e scritto da Kyle Bradstreet, con lo stesso Jackson impegnato anche in cabina di produzione.

Attualmente i Marvel Studios hanno messo in programma per il futuro molte serie live-action, con WandaVision pronta già per fine 2020. I prossimi appuntamenti saranno dedicati a Loki e The Falcon and the Winter Soldier (nel 2021), ed a Hakweye, Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight in fase avanzata di sviluppo.

Riguardo Samuel L. Jackson, va ricordato che ha esordito nel filone cinematografico Marvel Cinematic Universe in una sequenza post-credits di Iron Man. L’ultima apparizione nei panni di Nick Fury risale poi a Captain Marvel nel 2019.

In quale serie rivedreste il ritorno di Nick Fury nell’MCU, sponda Disney+?