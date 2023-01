Il cult Frankenstein Junior torna al cinema in versione rimasterizzata

Il cult Frankenstein Junior torna al cinema! Grazie a Nexo Digital, infatti, sarà possibile ritrovare al cinema, in tre serate speciali, il capolavoro di Mel Brooks.

“Si può fare!!!”

La pellicola del 1974 è stata completamente restaurata e digitalizzata e sarà distribuita nelle sale dal 27 febbraio al 1 marzo. Un evento AB-norme, per citare il compianto Marty Feldman consentirà alle nuove generazioni di godere appieno di questo film che da cinquanta anni diverte ed appassiona.

ALCUNE CURIOSITA’

Frankenstein Junior nasce da un’idea di Gene Wilder, non particolarmente gradita a Mel Brooks in origine. Successivamente Brooks si è fatto convincere dall’amico ed insieme hanno rimesso mano alla sceneggiatura, regalando ai posteri uno dei capolavori della cinematografia. Il film è stato girato volutamente in bianco e nero per poter sfruttare le scenografie originali del Frankenstein di James Whale del 1931, senza che queste risultassero inadeguate e posticce.

A contribuire al successo planetario di Frankenstein Junior una straordinaria colonna sonora ma soprattutto un cast eccellente che annovera, fra gli altri Peter Boyle, nel ruolo della creatura e Gene Hackman in quello dell’eremita.

Non resta, quindi che prenotare un posto in sala per assistere all’evento soprannominato per l’occasione “FRANKENSTEIN JUNIOR NIGHT AL CINEMA”.

L’elenco completo dei cinema sarà disponibile fra qualche giorno.