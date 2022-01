Fra Fee si aggiunge al cast della serie spin-off di La Bella e la Bestia

Fresco interprete in Hawkeye per i Marvel Studios, l’attore Fra Fee è entrato a far parte del cast della serie spin-off di La Bella e la Bestia, prossima produzione destinata a Disney+.

L’annuncio è arrivato poco fa attraverso un aggiornamento proveniente da Variety, in cui si fa riferimento per Fra Fee ad un personaggio noto come il Principe Benoit Berlioz, amico d’infanzia di Tilly (la sorellastra di Gaston e LeTont) che è cresciuto ed è diventato un principe carismatico, affascinante e sicuro di sé. L’attore andrà a far compagnia ai già confermati Luke Evans e Josh Gad, direttamente da “La Bella e la Bestia“, e Briana Middleton nei panni della suddetta Tilly.

La serie – ancora senza un titolo – dovrebbe avere elementi da musical, e vedrà Edward Kitsis, Adam Horowitz e lo stesso Josh Gad impegnati come sceneggiatori, con i primi due anche nel ruolo di showrunners. ABC Signature Studios co-produrrà la serie per Disney+. La storia sarà ambientata molto prima degli eventi del film Disney del 2017 e contribuirà ad espandere l’universo del live action. A produrre la serie Edward Kitsis ed Adam Horowitz, creatori e produttori della celebre serie tv “C’era una volta – Once Upon a Time”. Gad ed Evans produrranno a livello esecutivo insieme a loro.