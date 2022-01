The Walking Dead 11: la seconda parte su Disney+ dal 21 febbraio

Dopo il lancio del primo trailer ieri, Disney+ ha confermato oggi la data di rilascio dei nuovi episodi dell’undicesima stagione di The Walking Dead.

Così come per la prima parte, The Walking Dead 11 approderà su Star – all’interno di Disney+ – il giorno dopo il rilascio americano su AMC, ossia il 21 febbraio. Nel contempo i canali social della celebre piattaforma digitale hanno diffuso il poster ufficiale, lo trovate in fondo alla pagina.

THE WALKING DEAD

PRODUZIONE: L’undicesima stagione è stata sviluppata da Angela Kang. La serie è liberamente tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman. CAST: Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Samantha Morton, Cassidy McClincy, Ryan Hurst, Dan Fogler, Thora Birch, Juan Javier Cardenas, Lauren Cohan, Hilarie Burton, Lynn Collins, Laurie Fortier, Ian Anthony Dale. DISTRIBUZIONE: La seconda parte dell’ultima stagione su AMC dal 20 febbraio 2022.

TRAMA: The Walking Dead ritorna con molti dei nostri eroi che si ritrovano alle prese con l’attacco dei Mietitori, mentre altri stanno lottando contro la forza di Madre Natura ad Alexandria. Per tutti loro, il mondo sta andando a pezzi. Nel frattempo la vita nel Commonwealth non è idilliaca come sembra. Per alcuni la speranza sarà rinnovata, altri supereranno il punto di non ritorno. Una verità resterà: la vita dei protagonisti resta in sospeso con ogni decisione che cambia drasticamente il loro futuro, le loro speranze di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.