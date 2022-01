Prime Video svela la data di lancio della seconda stagione di Upload

Il servizio digitale Prime Video ha finalmente svelato la data di lancio della seconda stagione di Upload, la fortunata serie creata da Greg Daniels.

La seconda stagione di Upload sarà distribuita dal colosso digitale a partire dall’11 marzo 2022, a confermarlo il rilascio oggi del primo banner promozionale, ma anche di un prezioso recap dove riapprezzare gli highlights della prima stagione (trovate il recap in fondo alla pagina). Trovate a questo indirizzo, invece, la recensione della prima stagione di Upload.

Nella seconda stagione Nathan (Robbie Amell) si ritrova ad un bivio nella sua vita dell’aldilà… Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo “angelo” del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i “Ludds”. La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato “prototykes”, e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire.

UPLOAD

PRODUZIONE: La serie è stata creata da Greg Daniels. Tra i produttori, con Daniels, anche Howard Klein. Amazon Studios ha prodotto la serie. CAST: Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Owen Daniels, Josh Banday e Andrea Rosen. DISTRIBUZIONE: Dall’11 marzo 2022 su Prime Video.

TRAMA PRIMA STAGIONE: In un prossimo futuro si potrà sconfiggere la morte. Grazie ad un processo chiamato “Upload” sarà possibile, in punto di morte, decidere di caricare la propria coscienza ed i propri ricordi all’interno di un universo virtuale, in cui i defunti potranno rivivere sotto forma di avatar e perseverare nella propria esistenza. In questo universo “ultraterreno” esiste anche la possibilità di interagire con parenti ed amici tramite una sorta di realtà aumentata, la più esclusiva è Lakeview. Naturalmente tutto questo ha un costo che debbono sostenere i vivi per non dare l’estremo saluto ai propri cari. Nathan Brown (Robbie Amell) è un programmatore fidanzato con Ingrid (Allegra Edwards). Disgraziatamente Nathan si troverà ospite di Lakeview dopo un incidente automobilistico. Ad accoglierlo troverà Nora (Andy Allo) un’operatrice della Horizen che ha come compito quello di supportare le coscienze virtuali dei defunti durante il loro soggiorno.