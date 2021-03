Tante foto dalla premiere della sesta stagione di Supergirl

L’emittente The Cw ha diffuso in rete alcune nuove foto dalla premiere della sesta – ed ultima – stagione di Supergirl, la serie tv DC con Melissa Benoist.

La messa in onda del primo episodio negli Usa è attesa per il prossimo 30 marzo, e queste prime immagini, unitamente alla sinossi, sembrano portare ad uno scontro tra Supergirl e Lex Luthor.

Ecco la sinossi del primo episodio: Mentre Brainiac (Jesse Rath) si trova vicino alla morte dopo aver tentato di fermare Lex (Jon Cryer), Supergirl (Melissa Benoist) e la squadra si lanciano per salvarlo, ingaggiando un’epica battaglia con Gamenmae (guest star Cara Buono). Dopo aver sconfitto Leviathan, Supergirl rivolge la sua attenzione a Lex (Jon Cryer) che ha usato la piattaforma Obsidian per fare il lavaggio del cervello a mezzo mondo per costringerlo ad amarlo e seguirlo a tutti i costi, indipendentemente dalle cose orribili che ha fatto. Sapendo quanto questo renda pericoloso suo fratello, Lena (Katie McGrath) arruola l’intera squadra – Alex (Chyler Leigh), J’onn (David Harewood), Dreamer (Nicole Maines), Kelly (Azie Tesfai) e Brainiac – per dare una mano, ma Supergirl si rende conto che l’unico modo fermare veramente Lex è sacrificare se stessa. Jesse Warn ha diretto l’episodio su storia di Robert Rovner e Jessica Queller e sceneggiatura di Jay Faerber e Jess Kardos.

SUPERGIRL

PRODUZIONE: Basata sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster, la serie Supergirl è prodotta da Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robert Rovner e Jessica Queller, e si chiuderà con la sesta stagione. CAST: Melissa Benoist, Mehcad Brooks, Chyler Leigh, Jeremy Jordan, Katie McGrath, Jess Rath e David Harewood, Sam Witwer, Rhona Mitra e Bruce Boxleitner.

TRAMA SERIE: Tratta dai fumetti DC Comics, la serie ha per protagonista Kara Zor-El (Melissa Benoist), una giovane kryptoniana giunta sulla Terra dopo essere scampata alla distruzione del suo pianeta natale. Dopo aver nascosto a lungo i poteri condivisi con il suo “famoso cugino” (Superman), la ventiquattrenne Kara decide di abbracciare le sue capacità sovrannaturali e diventare “l’eroina che è destinata a essere”.

Su The Cw dal 30 marzo 2021.